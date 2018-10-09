Опубликовано видео гигантского взрыва на складе ВСУ

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Взрыв, случившийся во время пожара на складах боеприпасов в Ичне, попал на видео.
Ролик был опубликован украинским изданием "Информатор".
"У нас слышны взрывы, зарево видно, снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. А так люди разбегаются в разные стороны", – рассказывают местные жители.
Ранее СМИ сообщили, что на территории арсенала под Черниговом начались взрывы, эвакуированы почти 10 тысяч человек.
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