Опубликовано видео гигантского взрыва на складе ВСУ

В Сети появились новые завораживающие кадры ЧП

Взрыв, случившийся во время пожара на складах боеприпасов в Ичне, попал на видео.

Ролик был опубликован украинским изданием "Информатор".

"У нас слышны взрывы, зарево видно, снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. А так люди разбегаются в разные стороны", – рассказывают местные жители.

Ранее СМИ сообщили, что на территории арсенала под Черниговом начались взрывы, эвакуированы почти 10 тысяч человек.