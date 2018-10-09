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Опубликовано видео гигантского взрыва на складе ВСУ

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Взрыв, случившийся во время пожара на складах боеприпасов в Ичне, попал на видео.

Ролик был опубликован украинским изданием "Информатор".

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"У нас слышны взрывы, зарево видно, снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. А так люди разбегаются в разные стороны", – рассказывают местные жители.

Ранее СМИ сообщили, что на территории арсенала под Черниговом начались взрывы, эвакуированы почти 10 тысяч человек.

Валентина МАЙОРОВА
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