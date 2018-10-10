Украинский арсенал оружия заминировали

Минобороны обнародовало официальную версию ЧП

В ночь на 9 октября неизвестные заложили взрывные устройства сразу на трех хранилищах боеприпасов в Черниговской области. В 03:20 заряды одновременно сдетонировали, а затем в 03:45 произошло еще 6 взрывов на различных хранилищах вблизи Ични, практически по всему периметру.

Сценарий грандиозной диверсии, способной украсить любой остросюжетный боевик, обнародовал министр обороны Украины Степан Полторак на заседании Кабинета министров.

"Это происходило, чтобы не дать нам возможность эффективно бороться с событием и локализовать распространение подрывов снарядов и боеприпасов", – цитирует главу ведомства "Бизнес.Медиа".

По мнению Полторака, который, по сути, подтвердил версию о диверсантах, периметр недостаточно охранялся и, чтобы такого не происходило впредь, необходимо построить закрытые железобетонные конструкции. Потому что когда боеприпасы хранятся на земле, их "невозможно уберечь от диверсионной группы или даже халатности".

На момент первого взрыва на каждом посту было по два человека, был и караул с резервом 10 человек плюс специально обученные собаки. Но все это не помогло защититься от "профессиональных диверсантов".

По уточненным данным, на момент взрыва на 6-м арсенале находилось почти 70 тыс. т боеприпасов, из них готовых к применению 43 тыс. тонн. Сколько именно годных снарядов взорвались в Минобороны, Украина не уточняют, но ранее сообщалось, что пострадали дефицитные для ВСУ ракеты для "Градов" и 122-миллиметровые снаряды для гаубиц. Интересно, что на арсенале взрывались и мощнейшие мины для "Тюльпанов", которые не состоят на вооружении украинской армии, но есть в армии РФ.



Украинские СМИ и эксперты практически в один голос заявили, что произошедшее – это дело рук российских диверсантов. А в ДНР парировали, что это военные ВСУ заметают следы воровства и продажи боеприпасов. Была даже версия, что около Ични взрывались ракеты для ЗРК "Бук" и якобы таким образом киевские власти избавляются от улик в деле о малайзийском "Боинге".