Франция и Германия доверия не оправдали

Вопрос об усилении санкций в отношении Москвы обсудят в Брюсселе уже в феврале. Поводом для введения новых ограничительных мер должен стать отказ России отпустить украинских военных моряков, задержанных за нарушение госграницы 25 ноября.

ЕС мог ввести эти санкции еще в прошлом году, но вмешались Париж и Берлин. Они уговорили остальных членов объединения дать им время урегулировать вопрос. Им поверили, памятуя о прежнем опыте посредничества, благодаря которому были заключены минские соглашения. Но после того как российские судьи продлили морякам срок предварительного заключения, терпение некоторых европейцев лопнуло.

"Мы должны применить дополнительные санкции, – заявил Reuters министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. – Некоторые (в ЕС) говорят, что мы должны дать шанс диалогу с Россией в "нормандском формате", но я заявляю, что это не продуктивно", – указал он.

По данным издания, к стану постоянных противников России – Литве, Швеции, Великобритании и Польше – уже примкнули Дания и Словакия, поддержав идею санкций.

Германия и Франция, скорее всего, тоже будут голосовать за, поскольку обижены на несговорчивость партнера по "нормандскому формату".

Единственным стойким союзником России остается Италия. Она не раз указывала, что санкции негативно отражаются на деловых отношениях и наносят удар по итальянской и европейской экономике в целом. Такая позиция Рима может помешать стремлению ЕС наказать Москву, ведь для утверждения решения о санкциях требуется единодушие всех 28 стран-членов.

На следующей неделе министры иностранных дел ЕС встретятся в Румынии, чтобы обсудить эту ситуацию. Если внутреннее согласие будет достигнуто, вопрос вынесут на голосование 18 февраля в ходе саммита в Брюсселе.

Корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ 25 ноября. Требования пограничников РФ они проигнорировали. В результате силовой операции ФСБ РФ нарушители были задержаны и арестованы. Среди членов экипажей оказались сотрудники СБУ. Идет следствие. В четверг, 24 января, ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к России срочно освободить моряков.

