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С легкой руки европейских дипломатов четырех "сотрудников ГРУ" включили в санкционный перечень. Как уточняет осведомитель РИА "Новости", двое попали в список за так называемое "дело Скрипаля".
Сегодня документ согласовали послы стран Евросоюза. Теперь его должен утвердить Совет ЕС по иностранным делам. Скорее всего, это случится в ближайший понедельник.
В начале марта в Солсбери были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их обнаружили без сознания в центре британского городка. Лондон считает, что покушение было совершено с помощью "Новичка", яда советского производства.
По версии следствия, это дело рук якобы офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые также известны как Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Москва опровергает все обвинения, называя предполагаемых "отравителей" гражданскими лицами.
В конце прошлого года подозреваемых в покушении на бывших россиян добавили в черный список в США.
Инцидент на берегу Туманного Альбиона накалил до предела отношения между Россией и Западом и вылился в международный скандал с высылкой дипломатов и санкциями.
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