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ЕС наказал санкциями "отравителей" Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Лидеры Старого Света начали душить Москву за инцидент в Солсбери

С легкой руки европейских дипломатов четырех "сотрудников ГРУ" включили в санкционный перечень. Как уточняет осведомитель РИА "Новости", двое попали в список за так называемое "дело Скрипаля".

Сегодня документ согласовали послы стран Евросоюза. Теперь его должен утвердить Совет ЕС по иностранным делам. Скорее всего, это случится в ближайший понедельник. 

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В начале марта в Солсбери были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их обнаружили без сознания в центре британского городка. Лондон считает, что покушение было совершено с помощью "Новичка", яда советского производства.

По версии следствия, это дело рук якобы офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые также известны как Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Москва опровергает все обвинения, называя предполагаемых "отравителей" гражданскими лицами.

В конце прошлого года подозреваемых в покушении на бывших россиян добавили в черный список в США.

Инцидент на берегу Туманного Альбиона накалил до предела отношения между Россией и Западом и вылился в международный скандал с высылкой дипломатов и санкциями.  

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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