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В Вашингтоне внесли в санкционный список Александра Петрова (также известного как Александр Мишкин) и Руслана Боширова (он же – Анатолий Чепига), которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. Кроме парочки "агентов ГРУ" под ограничительные меры попали 18 россиян, 3 компании и интернет-ресурс, в том числе, РИА ФАН, USA Really, "Невские новости". В списке оказались 15 сотрудников ГРУ, отмечает американское ведомство.
В то же время американский Минфин уведомил Конгресс о том, что в течение 30 дней он планирует снять санкции, наложенные на компании En+, UC Rusal и ОАО "ЕвроСибЭнерго.
Новые санкции против России были введены из-за так называемого "дела Скрипалей". В марте этого года в английском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что за покушением на Скрипалей стоит Москва, и что исполнителями теракта якобы были офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью RT Петров и Боширов рассказали, что ездили в Солсбери, чтобы полюбоваться на 123-метровый шпиль знаменитого собора.
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