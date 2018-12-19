Петров и Боширов попали в черный список

В Вашингтоне внесли в санкционный список Александра Петрова (также известного как Александр Мишкин) и Руслана Боширова (он же – Анатолий Чепига), которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. Кроме парочки "агентов ГРУ" под ограничительные меры попали 18 россиян, 3 компании и интернет-ресурс, в том числе, РИА ФАН, USA Really, "Невские новости". В списке оказались 15 сотрудников ГРУ, отмечает американское ведомство.

В то же время американский Минфин уведомил Конгресс о том, что в течение 30 дней он планирует снять санкции, наложенные на компании En+, UC Rusal и ОАО "ЕвроСибЭнерго.

Новые санкции против России были введены из-за так называемого "дела Скрипалей". В марте этого года в английском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что за покушением на Скрипалей стоит Москва, и что исполнителями теракта якобы были офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью RT Петров и Боширов рассказали, что ездили в Солсбери, чтобы полюбоваться на 123-метровый шпиль знаменитого собора.