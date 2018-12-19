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Вашингтон обсуждает введение новых санкций против Москвы из-за Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Белый дом планирует выбить признания в отравлении в Солсбери у Кремля

Вашингтон все никак не может успокоиться и планирует дальше душить Москву новыми санкциями. Об этом рассказал источник в госдепартаменте.

По его словам, Трамп хочет, чтобы Кремль сполна ответил за якобы причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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"Мы не анонсируем санкции, но это то, что мы продолжаем рассматривать, и то, по поводу чего мы хотели бы быть уверенными, что мы сделаем это правильно", – цитирует его РИА "Новости".

Между тем сообщений о состоянии Скрипалей и их местонахождении до сих пор нет. Так же неизвестно живы ли россияне или уже давно мертвы.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери в начале марта этого года. Через неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России, и что за ЧП стоит Москва. Кремль отверг эти обвинения, подчеркнув, что все химоружие Россия уничтожила в 2017 году.

Правоохранительные органы Соединенного Королевства предъявили публике якобы исполнителей покушения на Скрипалей, назвав их агентами ГРУ. Но доказательств эта версия не получила. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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