Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Санкции сняты: США помиловали Россию

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов
продолжениеСразу после Brexit: украинцы испугались отмены санкций против России
Запутавшиеся американцы больше не хотят карать российские компании

Минфин США продолжает противоречить сам себе. Ведомство уже не раз откладывало срок вступления ограничительных мер против компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+. В результате власти Соединенных Штатов и вовсе передумали наказывать россиян и решили отменить санкции в отношении этих организаций.

Это стало возможным после того, как компании снизили доли Олега Дерипаски, выйдя из-под его контроля. Так, например, в "Русале" объем его акций уменьшился с 70 до 44,95%. При этом санкции в отношении бизнесмена остаются в силе.

Как отмечается в заявлении Министерства финансов США, "Русал", "Евросибэнерго" и En+ позволили американцам провести масштабные аудиторские проверки, сертификации и отчетности.

В декабре 2018-го стало известно, что Минфин США планирует снять ограничительные меры с компаний, если они выполнят необходимые условия по увеличению прозрачности своей деятельности. Однако тогда в Конгресс США поступил проект против такого решения. Тем не менее законодатели не одобрили документ, поддержав россиян.

В США уже давно говорят о том, что антироссийские санкции не помогли американцам добиться желаемого – ослабить власть Москвы. В Вашингтоне поняли, что из-за огромного размера экономики России рестрикции в отношении нее глобально не вредят ей, но негативно отражаются на капитале иностранных предпринимателей. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей