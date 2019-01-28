Санкции сняты: США помиловали Россию

Запутавшиеся американцы больше не хотят карать российские компании

Минфин США продолжает противоречить сам себе. Ведомство уже не раз откладывало срок вступления ограничительных мер против компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+. В результате власти Соединенных Штатов и вовсе передумали наказывать россиян и решили отменить санкции в отношении этих организаций.

Это стало возможным после того, как компании снизили доли Олега Дерипаски, выйдя из-под его контроля. Так, например, в "Русале" объем его акций уменьшился с 70 до 44,95%. При этом санкции в отношении бизнесмена остаются в силе.

Как отмечается в заявлении Министерства финансов США, "Русал", "Евросибэнерго" и En+ позволили американцам провести масштабные аудиторские проверки, сертификации и отчетности.

В декабре 2018-го стало известно, что Минфин США планирует снять ограничительные меры с компаний, если они выполнят необходимые условия по увеличению прозрачности своей деятельности. Однако тогда в Конгресс США поступил проект против такого решения. Тем не менее законодатели не одобрили документ, поддержав россиян.

В США уже давно говорят о том, что антироссийские санкции не помогли американцам добиться желаемого – ослабить власть Москвы. В Вашингтоне поняли, что из-за огромного размера экономики России рестрикции в отношении нее глобально не вредят ей, но негативно отражаются на капитале иностранных предпринимателей.