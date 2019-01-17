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Америка дала передышку "Русалу"

Фото: www.globallookpress.com
Вступление санкций в силу отсрочено

Американские обладатели акций и долговых инструментов "Русала" и En+ получили возможность подержать их у себя еще неделю. Минфин США объявил, что санкции против этих компаний начнут действовать после 28 января, сообщает ТАСС.

Это уже не первая отсрочка вступления санкций в силу. Предыдущий срок был установлен Управлением по контролю над иностранными активами министерства финансов США до 21 января 2019 года.

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Изначально ведомство требовало от американских инвесторов, чтобы они избавились от бумаг "Русалом" и En+ до 7 мая 2018 г., но под давлением бизнес-сообщества несколько раз отодвигало дедлайн.

Более того, в конце декабря минфин США сообщил, что владелец холдинга En+, алюминиевого гиганта "Русал" и "Евросибэнерго" Олег Дерипаска, попавший в черный список США, выполнил требования и сократил свою долю владения этими компаниями. В связи с этим американское ведомство собиралось снять санкции с указанных компаний в течение 30 дней.

Однако приверженцы антироссийских взглядов в Вашингтоне воспротивились этому намерению. В Конгресс поступил проект резолюции, запрещающий Минфину США отменять санкции против "Русала" и En+. Накануне этот вопрос рассматривался в Сенате, но там большинство отказалось поддержать резолюцию. На очереди рассмотрение в Палате представителей, где большинство у демократов – ярых противников как России, так и нынешнего кабмина США. Поэтому с большой долей вероятности можно ожидать, что там законодатели заблокируют отмену санкций.

Но пока Минфин США надеется, что к его мнению прислушаются, поэтому понемногу отодвигают срок начала карательных мер против инвесторов "Русала" и En+.

Верят в это и иностранные инвесторы. В четверг, 17 января, на торгах в Гонконге Акции "Русала" выросли более чем на 5%, приводит данные "Интерфакс".

Николай ВИКТОРОВ
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