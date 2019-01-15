Антироссийские санкции привели к расколу в США

Демократы выступают против решения Минфина

В американский Конгресс внесена резолюция, которая отменяет решение Минюста о "помиловании" компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет о снятии санкций с "Русала", En+ и "ЕвроСибЭнерго". Об этом сообщил руководитель фракции демократов Стени Хойер.

"Хотя я понимаю усилия Министерства финансов по сокращению доли владения г-на Дерипаски в "Русале", тем самым успокаивая мировой рынок алюминия, в отношении этого урегулирования остается много серьезных вопросов", – цитирует конгрессмена-демократа Bloomberg.

Он подчеркнул, что речь министра финансов США Стивена Мнучина вызвала "больше вопросов, чем дала ответов". Хойер намерен добиться отсрочки отмены санкций до 28 февраля, пишет Reuters.

Напомним, на прошлой неделе Мнучин обмолвился о том, что Вашингтон готов снять ограничения с вышеперечисленных компаний. Данное решение министр объяснил тем, что Дерипаска их больше не контролирует – в руководстве произошли изменения.







