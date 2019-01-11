Американцы продолжат наказывать россиян

В Вашингтоне считают, что бывшие администрации президентов вели слишком слабую политику в отношении России, а нынешняя эту ситуацию изменила. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, его страна и дальше будет придерживаться этой тактики – принимать строгие рестрикции против России.

Об этом чиновник заявил после закрытого брифинга с членами Палаты представителей Конгресса. Он отметил, что Минфин США создает и реализует "эффективные" санкционные программы. Мнучин успокоил конгрессменов, которые переживают, что Вашингтон в ближайшее время снимет с Москвы ограничительные меры.

"Нынешняя администрация более жесткая по отношению к России и ввела гораздо больше санкций против нее, чем прежние администрации, и мы будем продолжать это делать", – цитирует министра издание The Hill.

При этом Мнучин рассказал о том, что США готовы снять санкции с российских компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+. Это, как сообщил политик, стало возможно, потому что организации больше не находятся под контролем Олега Дерипаски – в структуре их руководства произошли значительные изменения. Однако, как отмечает издание "Царьград", если компании нарушат условия соглашения, то они вновь столкнутся с ограничительными мерами.

К слову, бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Дэвид Мюррей считает, что Вашингтон это делает для того, чтобы ввести санкции против других российских юрлиц.

Любопытно, что выступление Мнучина разочаровало спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она заявила телеканалу CNN, что министр провел худший секретный брифинг и потратил время законодателей впустую.