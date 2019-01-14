Итальянцы взбунтовались против санкций

Молчаливое одобрение действий Брюсселя – в прошлом

Антироссийские ограничения Евросоюза не могут длиться вечно. Об этом заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези. Он пояснил, что в 2014 г. Рим согласился с санкциями Запада против Москвы, но только как с мерой экстренной и временной. Давно уже пришло время решать все вопросы путем диалога, указал министр.

"Наша конституция накладывает обязательство действовать в соответствии с международным правом, и мы поддержали санкции, принятые ЕС и НАТО, поскольку мы их верные союзники. Но мы подчеркиваем необходимость сохранения конструктивного диалога и считаем, что санкции – это переходная мера, они не могут становиться перманентным наказанием", – заявил министр в интервью газете Corriere della Sera.

Действительно, итальянские политики и бизнесмены не раз высказывались о необходимости отмены антироссийских санкций. Более того, в программу нынешнего правительства страны включен пункт о необходимости прекратить продлевать санкции, введенные ЕС в 2014 г., пишет ТАСС. Но во время голосования по данному вопросу в Брюсселе Рим еще ни разу не выступил против.