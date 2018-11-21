Брюссель обозлился на итальянское правительство из-за бюджета страны на 2019 год

Еврокомиссия не приняла переработанный кабмином Италии проект госбюджета на будущий год. Брюссель уже объявил, что наложит на Рим в качестве санкций миллиардные штрафы. Их сумма пока не называется. При этом в ЕС опасаются развала организации из-за упертых итальянцев.



Как отметили чиновники в Евросоюзе, данный шаг связан с "превышением согласованных параметров дефицита", сообщает CNBC.

Согласно нормативным документам ЕС, госдолг страны не должен превышать 60% ВВП. Однако правительство Италии заложило в проект бюджета государственный долг в размере €2,3 трлн, что составляет 130% ВВП.

По мнению вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, бюджетный план Рима в будущем может оказать жесткое влияние на итальянцев. "Мы ожидаем дальнейшего замедления экономики", – сказал он и добавил, что "невозможно вылечить высокий уровень задолженности большей задолженностью, это уязвимость, которую необходимо решить".

Напомним, первый вариант бюджета, представленный итальянским правительством, Брюссель отверг еще в октябре, т.к. он противоречил союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике.

На днях единый кандидат на пост главы ЕК от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что отказ Италии от пересмотра своего бюджета может привести ко второму крупному финансовому кризису в Греции и Испании, передает France24. Немецкий политик назвал действия Рима "односторонними" и "эгоистичными", что повлечет за собой "потерю" всего европейского проекта.

По его словам, Еврокомиссия уже продемонстрировала "большую гибкость" по отношению к Италии, и пришло время, когда ее новое евроскептическое правительство должно следовать правилам Евросоюза.

