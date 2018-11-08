Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европе предрекли экономический крах

Фото: www.globallookpress.com
Юнкер дал неутешительный прогноз континенту к середине века

К 2048 г. из "большой семерки" могут выпасть страны, входящие пока еще в Европейский союз. Всему виной – падение экономики. Такой прогноз сделал сегодня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля в Хельсинки.

В данное время в G7 из "европейцев" входят Великобритания, Германия, Италия и Франция, а также США, Канада и Япония.

По теме

"В предстоящие десятилетия мы будем терять экономический вес. Если сегодня это (доля ВВП ЕС в мировой экономике) примерно 22-23%, через 20 лет это будет 15-16-17%. А через 30 лет ни одна страна Европейского союза не будет членом G7", – цитирует РИА "Новости" главу ЕК.

Юнкер считает, что государствам ЕС необходимо сообща бороться за недопущение снижения значимости и экономического влияния Евросоюза.

Напомним, сейчас Лондон ведет переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из состава ЕС после прошедшего летом 2016 г. референдума, по итогам которого большинство британцев проголосовало за данное решение. Таким образом, господину Юнкеру также стоило бы высказаться не просто о сохранении влияния и экономического веса союза, но и о перспективах его существования через три десятка лет.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина спасет Европу от "Северного потока-2"

ГТС Незалежной отдадут американцам

Назван верный признак скорой ядерной войны

Москву вынуждают напасть первой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей