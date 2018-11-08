Европе предрекли экономический крах

Юнкер дал неутешительный прогноз континенту к середине века

К 2048 г. из "большой семерки" могут выпасть страны, входящие пока еще в Европейский союз. Всему виной – падение экономики. Такой прогноз сделал сегодня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля в Хельсинки.



В данное время в G7 из "европейцев" входят Великобритания, Германия, Италия и Франция, а также США, Канада и Япония.



"В предстоящие десятилетия мы будем терять экономический вес. Если сегодня это (доля ВВП ЕС в мировой экономике) примерно 22-23%, через 20 лет это будет 15-16-17%. А через 30 лет ни одна страна Европейского союза не будет членом G7", – цитирует РИА "Новости" главу ЕК.

Юнкер считает, что государствам ЕС необходимо сообща бороться за недопущение снижения значимости и экономического влияния Евросоюза.

Напомним, сейчас Лондон ведет переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из состава ЕС после прошедшего летом 2016 г. референдума, по итогам которого большинство британцев проголосовало за данное решение. Таким образом, господину Юнкеру также стоило бы высказаться не просто о сохранении влияния и экономического веса союза, но и о перспективах его существования через три десятка лет.

