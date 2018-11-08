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Порошенко попросил денег у ЕС

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Президент Украины лично обратился к главе Европейской комиссии за финансовой помощью

Лидер Незалежной находится в Финляндии на саммите Европейской народной партии. Петр Порошенко не стал упускать случая и на полях этого мероприятия принялся упрашивать Жана-Клода Юнкера поспособствовать улучшению экономики в стране.

Главы Украины и Европейской комиссии "скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи" государству. Именно так пресс-служба Администрации президента сообщила о просьбе Порошенко на своем сайте.

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Юнкер же поддержал страну, которая стоит на "пути успешных преобразований".

В сентябре Евросоюз и Украина подписали соглашение, по которому стране дали кредит на €1 млрд, чтобы погасить прежние долги. Первая часть денег поступит осенью 2018-го, а вторая – весной 2019 года. Видимо, Порошенко не хочет так долго ждать. 

Впервые макрофинансовую помощь Украине одобрили в 2015 году. Киеву должны были перевести €1,8 млрд после того, как власти примут ряд реформ. Однако правительство Незалежной выполнило не все обязательства, поэтому перевод денег заморозили. 

Полина ИВАНОВА
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