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Украина выпросила денег у ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press/Movementway
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Средства уйдут на погашение прежних долгов

Украина получит от Евросоюза еще 1 млрд евро. Соглашение об огромном кредите было подписано в пятницу, 14 сентября. Первая половина сумы должна поступить уже осенью 2018 года.

"Соглашение о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине – это практический результат моих предыдущих политических договоренностей с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита "Восточного партнерства", – скромно прокомментировал событие президент Незалежной Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии подписания меморандума.

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До этого аналогичная программа макрофинансовой помощи Украине была одобрена в 2015 году. Предполагалось, что Киев получит несколькими траншами 1,8 млрд евро в обмен на ряд политических, экономических и социальных реформ. Однако Киев выполнил не все обязательства, в частности, касающиеся борьбы с коррупцией. Поэтому Еврокомиссия притормозила перевод денег.

В общей сложности по первой программе Украина уже получила 1,2 млрд евро. Но если все пойдет, как договаривались, то страна будет должна Евросоюзу 2,8 млрд евро плюс проценты. Вернуть эти деньги Незалежная должна за 15 лет, причем отсчет уже идет. И ведь ЕК – не единственный кредитор Киева. Всего до конца только 2018 г. ему нужно перечислить иностранным заимодавцам $1,75 млрд. А казна пуста, признал еще летом глава Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Впрочем, президент Незалежной сам спокоен и других призывает не нервничать. "Мы понимаем, что мы делаем, и мы сможем защитить Украину в финансовом плане, – заявил Порошенко, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве. – Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул он. А то, что у страны большие долги, так это виновата прежняя власть, объяснил президент. И заявил о своих политических амбициях на следующий президентский срок.

Николай ВИКТОРОВ
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