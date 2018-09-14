Украина выпросила денег у ЕС
Украина получит от Евросоюза еще 1 млрд евро. Соглашение об огромном кредите было подписано в пятницу, 14 сентября. Первая половина сумы должна поступить уже осенью 2018 года.
"Соглашение о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине – это практический результат моих предыдущих политических договоренностей с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита "Восточного партнерства", – скромно прокомментировал событие президент Незалежной Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии подписания меморандума.
До этого аналогичная программа макрофинансовой помощи Украине была одобрена в 2015 году. Предполагалось, что Киев получит несколькими траншами 1,8 млрд евро в обмен на ряд политических, экономических и социальных реформ. Однако Киев выполнил не все обязательства, в частности, касающиеся борьбы с коррупцией. Поэтому Еврокомиссия притормозила перевод денег.
В общей сложности по первой программе Украина уже получила 1,2 млрд евро. Но если все пойдет, как договаривались, то страна будет должна Евросоюзу 2,8 млрд евро плюс проценты. Вернуть эти деньги Незалежная должна за 15 лет, причем отсчет уже идет. И ведь ЕК – не единственный кредитор Киева. Всего до конца только 2018 г. ему нужно перечислить иностранным заимодавцам $1,75 млрд. А казна пуста, признал еще летом глава Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.
Впрочем, президент Незалежной сам спокоен и других призывает не нервничать. "Мы понимаем, что мы делаем, и мы сможем защитить Украину в финансовом плане, – заявил Порошенко, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве. – Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул он. А то, что у страны большие долги, так это виновата прежняя власть, объяснил президент. И заявил о своих политических амбициях на следующий президентский срок.
От доллара откажутся в три счета
Использование американской валюты создает риски для российской экономики
Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними
Петров и Боширов пропали после интервью
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Порошенко сделал признание о втором сроке
- "Нафтогаз" выбил деньги из "Газпрома"
- Украина стягивает войска к берегам Азова
НЛО
- На дне Балтики нашли корабль пришельцев
- В США объявился НЛО с Нибиру
- В российских лесах обнаружили гномов
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина