Порошенко нашел повод снова рассыпаться в благодарностях перед Западом

Лидеры ЕС в пятницу, 29 июня, осчастливили президента Украины Петр Порошенко. Просочившаяся в СМИ информация, что на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение продлить экономические санкции против России еще на полгода, зарядила главу Незалежной бодростью с самого утра. Он не поскупился на благодарности, разместив слова "глибоко вдячний" на всех своих страницах в соцсетях.

"Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной", – написал Порошенко.

За постоянное использование слова "дякувати" – так по-украински "благодарить" – в адрес западных лидеров, украинцы прозвали Порошенко "граф Дякулой", отмечает "Царьград". В Twitter даже ведется аккаунт от этого имени.

В соцсетях ведутся даже споры за право называться автором этого непочетного титула лидера Незалежной.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 28-29 июля. Ранее стало известно, что европейские лидеры приняли решение сохранить в силе антироссийские санкции.