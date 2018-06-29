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Спасибо за санкции: украинский "граф Дякула" в своем репертуаре

Перт Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Balk
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Порошенко нашел повод снова рассыпаться в благодарностях перед Западом

Лидеры ЕС в пятницу, 29 июня, осчастливили президента Украины Петр Порошенко. Просочившаяся в СМИ информация, что на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение продлить экономические санкции против России еще на полгода, зарядила главу Незалежной бодростью с самого утра. Он не поскупился на благодарности, разместив слова "глибоко вдячний" на всех своих страницах в соцсетях. 

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"Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной", – написал Порошенко.

За постоянное использование слова "дякувати" – так по-украински "благодарить" – в адрес западных лидеров, украинцы прозвали Порошенко "граф Дякулой", отмечает "Царьград". В Twitter даже ведется аккаунт от этого имени. 

В соцсетях ведутся даже споры за право называться автором этого непочетного титула лидера Незалежной.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 28-29 июля. Ранее стало известно, что европейские лидеры приняли решение сохранить в силе антироссийские санкции.

Вера СВЕТЛОВА
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