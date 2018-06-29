"Баловство": в Крыму оценили решение ЕС продлить санкции
Политический пиар для лидеров Евросоюза важнее экономического процветания. Такой вывод сделал вице-спикер парламента Крымской республики Ефим Фикс после информации о том, что ЕС продлевает антироссийские санкции.
"Они там у себя разобраться не могут, разваливается Евросоюз, а они все санкциями балуются, – приводит РИА "Новости" мнение Фикса. – Просто смешно от всего, что они делают. Занимаются ерундой, не думая о будущем", – указал парламентарий.
Он напомнил, что в последнее время многие представители европейских компаний, политики, экономисты и даже главы стран открыто признают, что санкционная политика, которую проводит ЕС в отношении РФ, серьезно вредит экономическим интересам самих членов ЕС.
"Придет время, когда они еще будут просить прощения за свои поступки. Россию никакими санкциями не запугать и не сломить", – убежден Фикс.
Ранее в пятницу, 29 июля, стало известно, что на саммите ЕС в четверг было согласовано политическое решение о продлении мер экономического давление на России еще на полгода.
Встреча в Брюсселе проходит 28-29 июля. Главный вопрос – миграционный кризис, из-за которого уже зашаталось кресло под канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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