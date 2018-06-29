Крымский мост закрыли

На подъездах к мосту образовалась огромная пробка

Вечером, 28 июня, внезапно было прекращено движение по мосту через Керченский пролив в обе стороны.

Как сообщает "Крым Press", через 20 минут машины вновь возобновили движение, однако задержка привела к тому, что на трассе мгновенно образовалась огромная пробка.

В пресс-службе ФКУ УПРДОР "Тамань" агентству сообщили, что Крымский мост остановился из-за учений – на мосту через Керченский пролив и автоподходах к нему шла проверка деятельности эксплуатационных и экстренных служб. Сегодня транспорт уже едет без всяких ограничений

Несмотря на то, что в дни чемпионата мира серьезно выросло число бронирований жилья в крымских городах, неутомимые фантазеры из Незалежной продолжают публиковать в Сети фотографии пустынных пляжей Тавриды.

Севастополь,Любимовка

прямо сейчас

футбол уже надоел...

Обед? Рано

Жара? Холод? Ветер? Шторм...

сами придумайте pic.twitter.com/o6yFtwY3ou — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 29 июня 2018 г.

Между тем, как сообщает агентство "Крыминформ", число броней на отдых в Ялте во время ЧМ-2018 по сравнению с 2017 годом выросло на 82%, в Феодосии – на 120%, в Алуште – на 110%, в Судаке – на 95% – т.е. в среднем, в 2 раза.

Открытие Крымского моста увеличило поток на полуостров самостоятельных туристов, кроме того, в Симферополе для удобства путешественников открылся новый аэропорт.