Крымский мост закрыли
Вечером, 28 июня, внезапно было прекращено движение по мосту через Керченский пролив в обе стороны.
Как сообщает "Крым Press", через 20 минут машины вновь возобновили движение, однако задержка привела к тому, что на трассе мгновенно образовалась огромная пробка.
В пресс-службе ФКУ УПРДОР "Тамань" агентству сообщили, что Крымский мост остановился из-за учений – на мосту через Керченский пролив и автоподходах к нему шла проверка деятельности эксплуатационных и экстренных служб. Сегодня транспорт уже едет без всяких ограничений
Несмотря на то, что в дни чемпионата мира серьезно выросло число бронирований жилья в крымских городах, неутомимые фантазеры из Незалежной продолжают публиковать в Сети фотографии пустынных пляжей Тавриды.
Севастополь,Любимовка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 29 июня 2018 г.
прямо сейчас
футбол уже надоел...
Обед? Рано
Жара? Холод? Ветер? Шторм...
сами придумайте pic.twitter.com/o6yFtwY3ou
Между тем, как сообщает агентство "Крыминформ", число броней на отдых в Ялте во время ЧМ-2018 по сравнению с 2017 годом выросло на 82%, в Феодосии – на 120%, в Алуште – на 110%, в Судаке – на 95% – т.е. в среднем, в 2 раза.
Открытие Крымского моста увеличило поток на полуостров самостоятельных туристов, кроме того, в Симферополе для удобства путешественников открылся новый аэропорт.
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