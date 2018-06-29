На Крым надвигается страшное
Настоящий ураган идет на Крымский полуостров. Спасатели распространили экстренное оповещение для туристов и местных жителей. Стихия обрушится на Крым уже сегодня – метеорологи предупреждают о грозовых ливнях и сильном ветре. Об этом со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды говорится на сайте МЧС РК.
"В Республике Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", – сообщают синоптики.
Непогода омрачит и выходные – 30 июня и 1 июля на полуострове тоже будет неспокойно. Все те же ливень и ветер нарушат планы курортников и местных жителей вдоволь накупаться и подремать на пляже.
Спасатели не советуют выходить из дома во время разгула стихии, а если так все же случилось, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев и не садиться за руль.
Природа в последнее время не очень-то благосклонна к крымчанам. На днях жизнь местных жителей осложнилась из-за аномальной жары, грозящей полуострову пожарами. Теперь на смену зною пришли затяжные ливни.
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