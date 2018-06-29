Крымские камни избавят от болезней

Загадочным скалам приписывают необычные свойства

Среди таинственных достопримечательностей Крыма особое место занимают так называемые Скельские менгиры.

Расположенное под Севастополем село Родниковское до 1945 года называлось Скеля, отсюда и название этого памятника древности. Менгиры представляют собой каменные глыбы, заросшие мхом и покрытые трещинами. Раньше менгиров было два – высотой 2,8 м и 1,2 м, потом к ним добавили еще парочку восстановленных метровых глыб.

Предназначение этих камней до конца не ясно. Возможно, когда-то в этом месте располагалась древняя обсерватория, а может, это место отправления утраченного культа. Считается, что в древности с помощью менгиров люди умели использовать механизм энергетической системы планеты. Сейчас секрет утрачен, но так называемые места Силы продолжают манить путешественников.

Многие уверены, что Скельские камни обладают целительной силой и способны преобразовывать отрицательную энергию в положительную. Уверяют, что эту энергию рядом с менгирами можно буквально потрогать руками: если прикоснуться к каменной поверхности, пальцы ощутят покалывание, и теплая волна захлестнет тело. Также поговаривают, что крымские менгиры благоприятствуют рождению детей – поэтому в Родниковское едут те, кто жаждет обзавестись потомством.

