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Крымские камни избавят от болезней

Фото: pixabay.com
Загадочным скалам приписывают необычные свойства

Среди таинственных достопримечательностей Крыма особое место занимают так называемые Скельские менгиры.

Расположенное под Севастополем село Родниковское до 1945 года называлось Скеля, отсюда и название этого памятника древности. Менгиры представляют собой каменные глыбы, заросшие мхом и покрытые трещинами. Раньше менгиров было два – высотой 2,8 м и 1,2 м, потом к ним добавили еще парочку восстановленных метровых глыб.

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Предназначение этих камней до конца не ясно. Возможно, когда-то в этом месте располагалась древняя обсерватория, а может, это место отправления утраченного культа. Считается, что в древности с помощью менгиров люди умели использовать механизм энергетической системы планеты. Сейчас секрет утрачен, но так называемые места Силы продолжают манить путешественников.

Многие уверены, что Скельские камни обладают целительной силой и способны преобразовывать отрицательную энергию в положительную. Уверяют, что эту энергию рядом с менгирами можно буквально потрогать руками: если прикоснуться к каменной поверхности, пальцы ощутят покалывание, и теплая волна захлестнет тело. Также поговаривают, что крымские менгиры благоприятствуют рождению детей – поэтому в Родниковское едут те, кто жаждет обзавестись потомством.

Валентина МАЙОРОВА
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