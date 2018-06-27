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В Крыму нашли место исполнения желаний

Фото: wikipedia.org
Не каждый может попасть туда, куда ведут его мечты

Крым манит туристов не только прекрасными пляжами и чистым морем. На полуострове есть множество таинственных мистических мест, которые как магнитом притягивают любителей неизведанного.

Храм Солнца – так называется странного вида каменный ансамбль на горе Ильяс-Кая рядом с бухтой Ласпи. Он напоминает раскрывшийся цветок огромных размеров.

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Первый луч солнца падает точно в середину цветка – это и есть главное место силы. Говорят, что попасть туда могут лишь те, кто внутренне готов к посещению храма Солнца, тот, кому разрешат высшие силы. Предание гласит, что если забраться в центр цветка и задать вопрос или загадать желание, то ответ сразу же придет, а желание обязательно сбудется, причем очень быстро. Благодарные путешественники оставляют в этом чудесном месте какое-нибудь подношение храму Солнца – сувенир или небольшой подарок, сообщает портал "Новости Крыма". 

Валентина МАЙОРОВА
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