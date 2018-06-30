Крымский мост отдали Украине
После присоединения Крыма к РФ прошло уже несколько лет: его жители стали полноправными россиянами, транспортная инфраструктура полуострова активно развивается, а благодаря новой переправе от туристов нет отбоя. Однако страсти по "спорной", по мнению Украины, территории не утихают до сих пор. Строительство Крымского моста подлило масла в огонь – многочисленные критики из Незалежной буквально каждый день рассказывают о новых неприятностях. Мост периодически становится треснутым, картонным и прогнувшимся. Временами диванные эксперты переключаются на пустынные пляжи полуострова и новый терминал аэропорта Симферополя, который якобы даже зиму не переживет.
Между тем в Сети появились доказательства принадлежности Крымского моста Украине. Сбылась давняя мечта украинцев его заполучить. На переправу через Керченский пролив они облизываются с начала ее строительства. Правда, мост "отдали" Незалежной только на Google картах. Удивительное явление подметили пользователи Twitter: они задаются вопросом, почему его название написано на украинском языке. Крымский мост выглядит весьма странно по версии Google. С той стороны, что ближе к Таманскому полуострову, его обозначили на русском языке. Однако ближе к Крыму переправа почему-то становится украинской. "Кримський Мiст", - гласит подпись. Прямо-таки бальзам на души жителей Незалежной.
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Стоит отметить, что это не первая странность на картах, связанная с мостом. Поначалу Google и вовсе отказывался признавать его существование. После открытия американская корпорация не нанесла транспортный переход на Google Maps, из-за чего у едущих с материковой части водителей не было возможности построить маршрут на Крымский полуостров.
Мост торжественно открыли 15 мая 2018 года. Российский президент Владимир Путин лично протестировал новую переправу, прокатившись по ней на "КамАЗе". А уже на следующий день по ней пустили первые автомобили.
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