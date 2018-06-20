Миграционный вопрос может поставить крест на политической карьере самой влиятельной женщины в мире

Жесткий конфликт, вспыхнувший между лидерами немецких партий ХСС и ХДС Хорстом Зеехофером и Ангелой Меркель может привести к отставке фрау канцлерин.

Журналист Кристиан Нитше заявил телеканалу Das Erste , что, отстаивая свою позицию по вопросам беженцев, Меркель может развалить правительство. Канцлер не собирается закрывать для мигрантов немецкие границы, даже если беженцы зарегистрировались в другой стране Евросоюза. Эта точка зрения вызвала критику главы ХСС, заявившего, что он больше не хочет работать "с этой женщиной".

Зеехофер является не только лидером ХСС, но и министром внутренних дел Германии. По его словам, Меркель должна решить проблему с мигрантами в течение ближайшего времени, иначе ведомство закроет въезд беженцам и депортируют из страны тех из них, кто уже проживает в ФРГ.

По мнению Нитше, Меркель мечтает повторить успех своего бывшего партнера Гельмута Коля, ставшего канцлером европейского единства. Однако она выбрала неправильную стратегию, обратившись к проблеме мигрантов. Если фрау канцлерин будет и дальше проводить свою политику, фракция ХДС/ХСС распадется. В результате этого усилится позиция противников единой Европы.

При этом две трети граждан Германии хотят, чтобы беженцами запретили въезжать в страну без документов. Пока Меркель не соглашается на политический компромисс, упрямо выбирая конфронтацию. Этот курс может стоить ей поста канцлера, считает журналист.