Против Меркель готовят бунт
В Германии назревает серьезнейший раскол власти из-за политики Ангелы Меркель в отношении мигрантов. Христианско-социальный союз (ХХС) собирается предъявить канцлеру ФРГ жесткий ультиматум – либо она находит решение миграционной проблеме, либо министерство внутренних дел закрывает границы для беженцев.
Как пишет Welt am Sonntag, глава МВД Германии Хорст Зеехофер публично заявил, что больше не хочет работать "с этой женщиной" (Меркель – ред.) из-за разногласий по поводу миграционного кризиса, который в конечном итоге вылился в кризис немецкого правительства. Источники издания Bild рассказали, что члены ХХС намерены поставить фрау Меркель перед жестким выбором. В течение ближайших двух недель она должна решить проблему. В противном случае МВД закроет въезд мигрантам, которые вот-вот пересекут немецкую границу, а также департируют из страны тех, кто уже живет на ее территории.
Впрочем, речь идет не обо всех мигрантах, а только о тех, кто "прописан" в других странах ЕС.
Таким образом, если Меркель и Зеехофер не придут к компромиссу, последний ужесточит контроль на немецкой границе.
По словам политолога Александра Рада, от этого вопроса зависит будущее правительства Германии.
"Это колоссальный кризис, который может развалить правительство и принудить Германию организовать новые выборы в бундестаг… Это (миграционный вопрос – ред.) расколет Европу", – цитирует его BFM.ru.
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