Старый Свет терпит поражение в войне против России

Депутат бундестага Маркус Фронмайер рассказал о серьезных финансовых потерях страны из-за антироссийских санкций.

По его словам, ограничения больно бьют по Германии, которая ежемесячно теряет €618 млн.

"Согласно данным Института мировой экономики в Киле, потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?" – цитирует его газета "Известия".

Фронмаейр подчеркнул, что немецкая экономика больше ориентирована на экспорт, чем на импорт, поэтому потери из-за антироссийских санкций такие огромные.

Он уверен в необходимости отмены ограничений, так как они не дают должного результата и только ухудшают экономическую и политическую ситуацию в Европе. Кроме того, они "полностью противоречат национальным интересам Германии".

Отмечается, что в стране из-за жестких мер против России 42 тысячи человек уже потеряли работу, передает URA.RU.