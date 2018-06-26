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Антироссийские санкции разоряют Германию

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank May
Старый Свет терпит поражение в войне против России

Депутат бундестага Маркус Фронмайер рассказал о серьезных финансовых потерях страны из-за антироссийских санкций.

По его словам, ограничения больно бьют по Германии, которая ежемесячно теряет €618 млн.

"Согласно данным Института мировой экономики в Киле, потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?" – цитирует его газета "Известия".

Фронмаейр подчеркнул, что немецкая экономика больше ориентирована на экспорт, чем на импорт, поэтому потери из-за антироссийских санкций такие огромные.

Он уверен в необходимости отмены ограничений, так как они не дают должного результата и только ухудшают экономическую и политическую ситуацию в Европе. Кроме того, они "полностью противоречат национальным интересам Германии".

Отмечается, что в стране из-за жестких мер против России 42 тысячи человек уже потеряли работу, передает URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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