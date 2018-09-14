Лидер Незалежной признался, кто финансирует украинскую армию

Вооруженные силы Украины выживают за счет тех денег, которые Киев получает от транзита российского голубого топлива, идущего европейским потребителям. Об этом сегодня заявил президент страны Петр Порошенко в ходе своего очередного пламенного выступления на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").

"Те доходы, которые мы получаем от транзита газа, – это те деньги, которые мы тратим на безопасность и оборону, и именно поэтому РФ хочет инвестировать в "Северный поток", – цитирует РИА "Новости" главу Незалежной.

Пан Порошенко "вскрыл" далеко идущие "задумки" Кремля в реализации проекта "СП-2".

"Россия может прокачивать весь объем газа для Европы через украинскую ГТС, а не инвестируя дополнительно ничего для строительства "Северного потока – 2". Этот проект – желание Кремля повысить зависимость стран Европы от российского газа", – озвучил любимую мантру постмайданных властей и их заокеанских старших товарищей Петр Алексеевич.

Он пригласил компании из Европы сотрудничать с Киевом по транзитной теме и выразил надежду, что через 5-6 лет Украина обретет энергетическую независимость.

В конце августа коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уже вскользь высказывался по вопросу потерь для бюджета, если будет построен "Северный поток – 2". Тогда он сообщил буквально следующее: "Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, – это фактически оставить страну без возможности финансировать оборону".

Накануне на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком в Москве министр энергетики США Рик Перри заметил, что Вашингтон не хочет доводить дело до санкций из-за "СП-2", о которых говорилось ранее.

Новак в ответ отметил, что энергетика не должна становиться инструментом давления, в этом взгляды России и Штатов похожи. Он подчеркнул, что потребитель должен иметь право выбирать источники.

Как напоминает украинское и здание "Сегодня", по состоянию на сентябрь Незалежная сократила транзит газа из РФ на 3,8 млрд кубометров. Прокачка из России в Европу снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., и ее объем составляет 58,2 млрд куб. м

