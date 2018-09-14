Порошенко открыл всю правду о "Северном потоке - 2"
Вооруженные силы Украины выживают за счет тех денег, которые Киев получает от транзита российского голубого топлива, идущего европейским потребителям. Об этом сегодня заявил президент страны Петр Порошенко в ходе своего очередного пламенного выступления на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").
"Те доходы, которые мы получаем от транзита газа, – это те деньги, которые мы тратим на безопасность и оборону, и именно поэтому РФ хочет инвестировать в "Северный поток", – цитирует РИА "Новости" главу Незалежной.
Пан Порошенко "вскрыл" далеко идущие "задумки" Кремля в реализации проекта "СП-2".
"Россия может прокачивать весь объем газа для Европы через украинскую ГТС, а не инвестируя дополнительно ничего для строительства "Северного потока – 2". Этот проект – желание Кремля повысить зависимость стран Европы от российского газа", – озвучил любимую мантру постмайданных властей и их заокеанских старших товарищей Петр Алексеевич.
Он пригласил компании из Европы сотрудничать с Киевом по транзитной теме и выразил надежду, что через 5-6 лет Украина обретет энергетическую независимость.
В конце августа коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уже вскользь высказывался по вопросу потерь для бюджета, если будет построен "Северный поток – 2". Тогда он сообщил буквально следующее: "Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, – это фактически оставить страну без возможности финансировать оборону".
Накануне на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком в Москве министр энергетики США Рик Перри заметил, что Вашингтон не хочет доводить дело до санкций из-за "СП-2", о которых говорилось ранее.
Новак в ответ отметил, что энергетика не должна становиться инструментом давления, в этом взгляды России и Штатов похожи. Он подчеркнул, что потребитель должен иметь право выбирать источники.
Как напоминает украинское и здание "Сегодня", по состоянию на сентябрь Незалежная сократила транзит газа из РФ на 3,8 млрд кубометров. Прокачка из России в Европу снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., и ее объем составляет 58,2 млрд куб. м
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