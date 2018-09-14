Подозреваемый в незаконном обогащении украинский министр Омелян нанес ответный удар

Главный идеолог прекращения транспортной связи Украины с Россией, пока еще министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, комментируя причины вручения ему подозрения со стороны НАБУ о незаконном обогащении, заявил о том, что в "Укрзализныце" ежегодно исчезают свыше 15 млрд гривен. При этом он считает, что решение Национального антикоррупционного бюро по отношению к нему политически мотивированно, поскольку им пытаются прикрыть бездеятельность правоохранительных органов.

"Если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны. В то же время, хочу напомнить, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн. Но, на это времени нет, есть другие важные цели", – написал пан Омелян на своей странице в Facebook.

Позже в эфире телеканала "Прямий" он сообщил, что докладывал о коррупции в государственной железнодорожной компании публично и в обращениях в правоохранительные органы, однако никто не отреагировал.

"В 2017 году я единолично выступил против массовых злоупотреблений на "Укрзалізниці". Обратился не только публично, но и во все правоохранительные органы. К сожалению, реакции так и не получил", – сокрушается министр.

В начале июля СБУ уведомила, что сотрудниками ведомства зафиксирован факт растраты должностными лицами регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" 20 млн грн при закупке запчастей для подвижного состава, пишет "Обозреватель". О подозрении в совершении правонарушений сообщено трем фигурантам уголовного производства.

Что же касается пана Омеляна, то накануне ему НАБУ сообщило о подозрении в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году. По данным бюро, расходы министра существенно превышают его доходы. Все обвинения он отрицает, подчеркивая, что не собирается из-за этого уходить в отставку.

Сегодня Соломенский районный суд Киева в качестве меры пресечения отпустил его на поруки министра молодежи и спорта Игоря Жданова и депутата от "Народного фронта" Федора Бендюженко. Теперь пан Омелян должен сдать внутренний и заграничный паспорта. Выступая в суде, он назвал дело в отношении себя "охотой" и борьбой "с бабушками в подземных переходах". А после заседания происходящее сравнил с "пиар-компанией" и стремлением руководства НАБУ показать результаты своей деятельности накануне совещания антикоррупционного комитета в Раде. Ну а уж изъятие паспортов пан Омелян назвал "вообще позорной ситуацией".

"Впервые в истории Украины имеем случай, когда министра ограничивают в исполнении своих функций, поездках", – утверждает чиновник.