Российский катер вызвал у украинцев приступ паники

Приближение небольшого судна им показались "опасными маневрами"

Пограничники Незалежной испугались сторожевого катера РФ. Быстроходное судно, вероятно, проекта "Мангуст" настигло мариупольский отряд морской охраны в районе Должанской косы в Азовском море.

По словам российского экипажа, который был "допрошен" украинцами, он выполнял задание. Между тем после беседы взял курс, по которому следовал катер Незалежной, и даже приблизился к нему не несколько метров, в чем представители Госпогранслужбы усмотрели угрозу.

О неожиданной встрече, которая выбила украинцев из колеи, рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, как называют утерянную территорию в соседнем государстве, Борис Бабин.

"Корабль агрессора несколько раз специально совершал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля Госпогранслужбы", – резюмировал он на своей странице в Facebook, приложив видеодоказательство.

Кадрами с места события поделились и пограничники, выложив их на официальном сайте ведомства. Видео сопровождается текстом, где указано, что российский катер своими "опасными маневрами" создал "опасные условия навигации". Однако потом оставил испуганных украинцев в покое.



"Такими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предупреждения столкновения судов в море и пытался создать провокационные действия", – говорится в сообщении.

Напомним, "агрессивные", по мнению Киева, действия Москвы явились поводом усилить группировку войск на азовском направлении. Кроме того, с мая украинцы начали жаловаться, что их суда в море более тщательно проверяются. Такое поведение россиян соседи связывают с захватом "Норда". На самом деле проверки являются частью антитеррористических мероприятий.