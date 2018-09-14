Российский катер вызвал у украинцев приступ паники
Пограничники Незалежной испугались сторожевого катера РФ. Быстроходное судно, вероятно, проекта "Мангуст" настигло мариупольский отряд морской охраны в районе Должанской косы в Азовском море.
По словам российского экипажа, который был "допрошен" украинцами, он выполнял задание. Между тем после беседы взял курс, по которому следовал катер Незалежной, и даже приблизился к нему не несколько метров, в чем представители Госпогранслужбы усмотрели угрозу.
О неожиданной встрече, которая выбила украинцев из колеи, рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, как называют утерянную территорию в соседнем государстве, Борис Бабин.
"Корабль агрессора несколько раз специально совершал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля Госпогранслужбы", – резюмировал он на своей странице в Facebook, приложив видеодоказательство.
Кадрами с места события поделились и пограничники,
выложив их на официальном сайте ведомства. Видео сопровождается текстом, где указано,
что российский катер своими "опасными маневрами" создал "опасные условия навигации". Однако потом оставил
испуганных украинцев в покое.
"Такими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предупреждения столкновения судов в море и пытался создать провокационные действия", – говорится в сообщении.
Напомним, "агрессивные", по мнению Киева, действия Москвы явились поводом усилить группировку войск на азовском направлении. Кроме того, с мая украинцы начали жаловаться, что их суда в море более тщательно проверяются. Такое поведение россиян соседи связывают с захватом "Норда". На самом деле проверки являются частью антитеррористических мероприятий.
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