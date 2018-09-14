В Незалежной раскрыли секрет СССР

Украинские блогеры продолжают удивлять новыми "историческими" фактами, раздобытыми ими в неизвестных архивах. Один из них поделился "достоверной" информацией о "суперсекретной" операции советского правительства.

Он утверждает, что в 1947 г. по приказу Сталина в "пустыни Сибири и Казахстана" были депортированы 100-150 тысяч украинцев. Операция, о которой "стало известно только сейчас", якобы носила звучное название "Запад".

В качестве доказательства коварства советских властей он опубликовал фотографию папки с пометкой "совершенно секретно", на которой написано: "Карта по проведению операции "Запад".

Реакция пользователей Сети была вполне предсказуема: его подняли на смех.

Жители Сибири неожиданно выяснили, что иначе представляли себе ландшафт малой родины. "50 лет в Сибири живу, а пустыню ни разу не видела... Что-то пропустила с пустынями-то", "В пустыню Сибири. В ледяную и безмолвную", "Чего то я в "пустынях" Сибири не встречал коренных украинцев? Может к этому времени вымерзли?" – ехидно прокомментировали они (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Некоторых поразило полное отсутствие логики в фантазиях блогера. "Главное, про татар и чеченцев знали, а про 150 тысяч (!!!) депортированных украинцев были не в курсах. Путин, вот так надо работать спецслужбам!" – с сарказмом отметил один из них.

Другие иронично заметили, что "в 48 Сталин выслал украинский мозг! Это есть в очень очень секретных документах!!!", добавив, что все произошло, "когда они Черное море копали".