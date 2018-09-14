Тайна века: в "пустынях" Сибири обнаружили тысячи сосланных украинцев
Украинские блогеры продолжают удивлять новыми "историческими" фактами, раздобытыми ими в неизвестных архивах. Один из них поделился "достоверной" информацией о "суперсекретной" операции советского правительства.
Он утверждает, что в 1947 г. по приказу Сталина в "пустыни Сибири и Казахстана" были депортированы 100-150 тысяч украинцев. Операция, о которой "стало известно только сейчас", якобы носила звучное название "Запад".
В качестве доказательства коварства советских властей он опубликовал фотографию папки с пометкой "совершенно секретно", на которой написано: "Карта по проведению операции "Запад".
Реакция пользователей Сети была вполне предсказуема: его подняли на смех.
Жители Сибири неожиданно выяснили, что иначе представляли себе ландшафт малой родины. "50 лет в Сибири живу, а пустыню ни разу не видела... Что-то пропустила с пустынями-то", "В пустыню Сибири. В ледяную и безмолвную", "Чего то я в "пустынях" Сибири не встречал коренных украинцев? Может к этому времени вымерзли?" – ехидно прокомментировали они (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Некоторых поразило полное отсутствие логики в фантазиях блогера. "Главное, про татар и чеченцев знали, а про 150 тысяч (!!!) депортированных украинцев были не в курсах. Путин, вот так надо работать спецслужбам!" – с сарказмом отметил один из них.
Другие иронично заметили, что "в 48 Сталин выслал украинский мозг! Это есть в очень очень секретных документах!!!", добавив, что все произошло, "когда они Черное море копали".
Ну, и вишенка на торте от украинского блогера... Суперпуперсекретная депортация... о которой мы узнали только сейчас.. Главное, про татар и чеченцев знали.. а про 150 тысяч (!!!) депортированных украинцев были не в курсах.. Путин, вот так надо работать спецслужбам! pic.twitter.com/5LYfXJee6e— Бывший Опер (@SdibqJgth) 14 сентября 2018 г.
От доллара откажутся в три счета
Использование американской валюты создает риски для российской экономики
Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними
Петров и Боширов пропали после интервью
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Порошенко сделал признание о втором сроке
- "Нафтогаз" выбил деньги из "Газпрома"
- Железные дороги грабят Украину
НЛО
- На дне Балтики нашли корабль пришельцев
- В США объявился НЛО с Нибиру
- В российских лесах обнаружили гномов
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина