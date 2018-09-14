Украина выбила у России долг в три миллиарда долларов
Лондонский суд встал на сторону Украины в разбирательстве с Россией о долге в $3 миллиарда.
Однако на этом суды не закончатся. Россия не собирается сдаваться и потребовала нового слушания. Дату назначат в ближайшее время, передает РИА "Новости".
История, обернувшаяся международным разбирательством, произошла пять лет назад. В декабре 2013 г. Москва дала Киеву в долг $3 млрд, когда лидером Украины еще был Виктор Янукович. Деньги выделяли через выкуп еврооблигаций. В 2015 г. новые украинские власти отказались отвечать по долговым обязательствам. Россия обратилась в международный суд. В мае 2016 г. Киев подал встречный иск к России о законности данного долга.
В 2017 г. Лондонский суд пообещал рассмотреть спор в ускоренном порядке. Россия расценила это решение как выигрыш. Кроме того, в это время Москва предлагала Киеву альтернативные способы разрешения конфликта, в частности, вернуть деньги без посредников.
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