Порошенко собрался в Ялту

Но сначала он проведет в Крыму победоносную операцию

Россия угрожает не только Украине. Ее гибридные атаки направлены также на Евросоюз и США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед участниками 15-й конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

Он отметил, что трансформация НАТО и ЕС, которая проходит на фоне "всплеска правого и левого популизма", его очень беспокоит. Однако он верит в силу НАТО. "У меня как у президента Украины нет никаких сомнений в способности альянса победить этот кризис и выйти из него более сильным", – заявил глава Незалежной.

При этом он напомнил, что судьба Украины – все-таки самый важный вопрос. "Мы с вами собрались в такой компании для того, чтобы обсудить стратегические цели, которые стоят перед Украиной как частью сообщества демократических государств мира в условиях российской агрессии против нашего государства", – указал он. Но, по его словам, благодаря поддержке Запада все для Украины сложится хорошо.

"Мы твердо верим, что следующая наша встреча состоится в Ялте. На южный берег Крыма мы обязательно вернемся", – заявил Порошенко, подчеркнув, что это произойдет "не когда-то в будущем, а именно в следующем году", и завершил выступление, которое транслировал украинский канал "24", националистическим лозунгом "Слава Украине!".

Форум YES ежегодно проводится Киевом с 2004 года. До 2013-го экспертные обсуждения интеграции Украины в европейское пространство проходили в Ливадийском дворце в Ялте. После 2014 г. площадку перенесли в Киев, но название сохранили.