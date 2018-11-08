Украинских школьников учат подражать СС

Уроки доблести детям дают на примере нацистских батальонов

Пропаганда националистических взглядов дошла до украинских школ. Ученикам гимназии №315 в Киеве читают лекции о доблести дивизии СС "Галичина".

Это военное формирование, состоящее из украинцев-добровольцев, в годы Великой Отечественной войны входило в состав гитлеровских войск. Ее солдаты истребляли мирное население. Решением Нюрнбергского трибунала она была признана преступной организацией. Но сейчас ее ставят в пример юным украинцам.

"Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением", – прокомментировал ситуацию в Facebook глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский. Он отметил, что "лекцию о славных эсэсовцах" для школьников организовало общество Ukrainian Military Honor, которое занимается тем, что воспевает "подвиги" нацистов.

Впрочем, в Ukrainian Military Honor и не скрывают направления своей деятельности.

"Упоминания об этом славном воинском формировании в школьной программе освещаются не должным образом. Поэтому мы решили поправить эту ситуацию, – объяснили выбор темы лекции организаторы. – Слушателям понравилось. Продолжение следует", – сообщили они в Facebook.

Ранее Институт национальной памяти в Киеве выпустил настольную игру, посвященную деятельности Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ).