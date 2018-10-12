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Украинская националистка сравнила венгров с псами

Ирина Фарион. Фото: wikipedia.org
А в Будапеште нащупали дно в политике постмайданной Незалежной

Проживающие на Украине венгры удостоились оскорбительных слов в свой адрес из-за нежелания разговаривать на мове. Представителей этого национального меньшинства известная одиозная украинская националистка, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион обозвала "дебилами" и уподобила их собакам, которые, в отличие от венгров, за месяц поддаются обучению командам.

С таким пассажем она выступила на форуме "За украинский язык", по ходу пройдясь по носителям и румынского, и польского, и русского, как националистка любит его определять – московского, языков. И тут же указала всем выезжать вон из Незалежной.

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По ее мнению, семь лет, предусмотренные в украинском языковом законе на обучение мове в школах нацменьшинств, – это слишком длительный срок.

"Слушайте, когда отправляешь пса на обучение, так тот пес через месяц приходит домой с нормальным выполнением команд: "Сидеть", "стоять", "лежать". А им нужно 7 лет, чтобы они выучили язык Степана Бандеры, язык Тараса Шевченко, язык Лины Костенко. Так нужно ли нам столько дебилов на Украине?" – возмущается пани Фарион.

"Так пусть берут тот паспорт, который им дали венгры, и пилят в Венгрию, в чем дело, почему я тут должна их кормить, почему я должна давать деньги на ту школу с венгерским языком обучения, румынским языком обучения, московским языком обучения и, извините, с польским языком обучения?" – заявила националистка.

(Фееричное выступление пани Фарион на видео примерно с 37-й минуты. Ради "удовольствия" можно прослушать все.)


В свою очередь, власти Венгрии, кажется, уже перестали стесняться в выражениях, комментируя антивенгерские шаги Киева. Так, накануне во время своей пресс-конференции в Будапеште министр иностранных дел страны Петер Сийярто сказал, что политика Украины достигла "чудовищных низин", а то, что делают ее руководители, "вызывает образы мрачной диктатуры".

Таким образом он отреагировал на петицию, зарегистрированную на сайте Верховной рады Украины, в которой инициаторы предлагают ассимилировать венгерское меньшинство в Закарпатье путем переселения туда этнических украинцев.

"Самое страшное в том, что правительство соседней страны не осудило это и не протестовало против того, что в петиции, опубликованной на сайте украинского парламента, говорится о депортации закарпатских венгров", – цитирует Сийярто пресс-служба кабмина страны.

"Парламент в Киеве вступил в сговор с теми экстремистами, которые слили персональные данные сотен закарпатских венгров, поскольку идентифицировать лиц с двойным гражданством невозможно на основе публичных баз данных", – подчеркнул он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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