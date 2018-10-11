Власти Незалежной попались на откровенной лжи

Венгерская сторона назвала лживыми заявления украинских руководителей о том, что публикующий списки "врагов" Незалежной портал местных ура-патриотов и экстремистов не имеет отношения к властям страны. С такой обличительной речью выступил сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством", – цитирует министра сайт МИД Республики.

Сийярто указал на тот факт, что в списке чиновников Закарпатской области с двойным гражданством присутствуют их персональные данные, которые невозможно получить из открытых источников. Следовательно, такую информацию могли "слить" исключительно из правительственных или спецслужб.

"Кроме того, один из руководителей организации, которая руководила экстремистским сайтом, работал в украинских спецслужбах", – отметил глава венгерского МИД.

"Долг украинского государства – защищать своих граждан, но оно явно этого не делает", – подчеркнул Сийярто. По словам министра, "пока он (вероятно, глава Незалежной) и пальцем не пошевелил" для того, чтобы личные данные венгров, проживающих на Украине, в том числе граждан Венгрии, были удалены с сайта.

По его мнению, все происходящее сейчас в соседней стране является "по сути и целям кампанией ненависти против членов венгерского национального сообщества, которая проводится при государственной поддержке".

Министр считает, что президент страны Петр Порошенко дал отмашку на такие действия украинских радикалов в попытке увеличить свою популярность перед президентскими выборами 2019 года.

Сийярто заявил, что Украина постоянно идет против самых фундаментальных норм и интересов и нарушает свои международные обязательства, но Венгрия будет продолжать принимать меры против этого на каждом возможном международном форуме.

Накануне посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД в связи с обнародованием на сайте "Миротворца" списка 300 закарпатских чиновников, обладающих двойным гражданством. Вызов был связан и с появлением на портале Верховной рады петиции с требованием депортировать из страны всех граждан с двумя паспортами – украинским и венгерским. Также Будапешт обеспокоен планами Киева создать военную базу в Закарпатской области.

Пани Непоп сообщила, что руководство страны не имеет отношения к деятельности "Миротворца" и петиции на сайте Рады, а размещение военной базы в Закарпатье отвечает интересам жителей региона.

Напомним, экстремистский "Миротворец" начал действовать в интернете в 2014 г. по инициативе Антона Геращенко, который на тот момент был внештатным советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В ноябре того же года он стал депутатом Рады.

На скандальном портале периодически "сливают" тоннами информацию с персональными данными политиков, артистов, спортсменов, общественных деятелей, журналистов. Поскольку он благополучно функционирует, существует мнение, что его поддерживают украинские власти.

