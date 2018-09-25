Украина стягивает военную технику в Закарпатье

В Незалежной испугались второго Донбасса

Киев опасается, что некогда территория Венгерского королевства отойдет Будапешту, который в последнее время пуще прежнего заглядывается на нее. Возможно, боязнь побудила украинцев к укреплению армии Закарпатья.

Именно в его сторону направлялась колонная военной техники, которая была замечена сегодня, 25 сентября, на Львовщине. Движение боевой вереницы заметили и записали на видео активисты сообщества "Моя Старосамборщина".

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно только, как одна боевая машина следует за другой. Запись с подписью "Старосамборщина, в сторону Закарпатья пошла колонна военных" никак не комментируется. Кроме рева машин, других звуков не слышно.

"Давно пора", – всполошились пользователи соцсети.

Были предположения, что украинцы испугались второго Донбасса и "едут мадьяр перевоспитывать". Несколько подписчиков с полной уверенностью отметили, что это "обучение в Закарпатье". (Орфография и пунктуация сохранены)

"Относительно замечаний о якобы слив в группе информации, касающейся державной тайны и перемещения войск. :)Я как один из админов конечно могу удалить этот пост. Но уверяю вас, это не никакая спецоперация, обычные обучения, о них написали", – заверил один из пользователей.

"Все, договорился Сийярто", – парировал другой.

Речь идет о заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который накануне подчеркнул, что Украина "зашла слишком далеко". Если Киев выставит венгерского консула, то Будапешт незамедлительно ответит взаимностью. По мнению Сийярто, своими действиями Незалежная перечеркивает правила международной дипломатии.

Напомним, еще в начале августа украинцы предъявили венгерскому дипломату Ласло Папу ноту. Тогда Киев настаивал на официальных разъяснениях: почему Будапешт "открыл" должность министра по развитию Закарпатской области.

Украина выставила ультиматум: если Венгрия не приведет убедительные аргументы, Украина намерена запретить чиновнику пересекать ее границы. Киев призывал Будапешт прекратить действовать во вред двусторонним отношениям и не вмешиваться во внутренние дела государства, иначе последний не минует дипломатического воздействия.