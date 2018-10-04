Будапешт и Киев из-за паспортов пустились во все тяжкие

В четверг стартовала новая часть марлезонского балета венгерско-украинского танца: сначала МИД Украины объявил персоной нон-грата консула Венгрии в городе Берегово (Закарпатская область), наказав тому покинуть Незалежную в течение 72 часов, затем другая сторона в ответ сообщила о высылке уже украинского консула из Будапешта.

О своем решении уведомляет сайт Министерства иностранных дел и торговли Венгрии со ссылкой на главу ведомства Петера Сийярто.

При этом министр напомнил, что Будапешт в последние годы неоднократно помогал Киеву, налаживая хорошие двусторонние отношения. Однако украинские власти постоянно усугубляют конфликт, отметил он, и назвал сложившуюся ситуацию "ударом в спину".



"В стремлении повысить свою чрезвычайно низкую популярность, президент Украины решил начать кампанию по разжиганию ненависти к закарпатским венграм", – заявил Сийярто, увязав действия Киева с грядущими президентскими выборами в марте 2019 года.

По словам Сийярто, Незалежная нарушает множество международных соглашений, лишая прав представителей венгерского и других национальных меньшинств.

"Посол Украины в Будапеште был вызван в Министерство иностранных дел и торговли в четверг и ему объявлено, что один из консулов, работающих в Посольстве Украины в Будапеште, должен покинуть Венгрию в течение 72 часов", – сказал глава МИД Венгрии прессе.

Он указал на тот факт, что записанное видео на скрытые камеры наблюдения в иностранном представительстве Венгрии в Берегово и обнародованное несколько дней назад, было приобретено в рамках операции секретной службы, а идет вразрез со всеми написанными и неписанными правилами дипломатии.

"Несмотря на обещания, в четверг парламент Украины тем не менее начал обсуждение Закона о языке, что также негативно сказывается на венграх, уже приняв Закон об образовании, который также наносит ущерб меньшинствам", – подчеркнул Сийярто.

В Будапеште считают, что новый закон будет ущемлять языковые права 150 тыс венгров в Закарпатье, что противоречит международным нормам.

"Кроме того, Украина также развертывает военные и полицейские силы вблизи своей границы с Венгрией", – сказал министр, перечислив меры, которые можно считать провокационными.

"Если страна, которая стремится вступить в НАТО, развертывает часть своей военной силы на своей границе с государством-членом НАТО, она не может присоединиться к этой организации. И если страна, которая стремится присоединиться к Европейскому союзу, допускает нападение на институт двойного гражданства, что является обычной практикой в ​​ ЕС, то ее стремление к европейской интеграции также нельзя считать настоящим", – подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что Будапешт будет налагать вето на вступление Украины как в альянс, так и в ЕС.

Самое главное – это защита венгерской общины Закарпатья, которая не позволит стать жертвой геополитических игр.

"Дальнейшее обострение ситуации не в интересах Венгрии, но мы тем не менее ожидаем, что украинская сторона будет использовать это в ходе избирательной кампании", – резюмировал он.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин назвал выдворение Будапештом украинского консула "абсолютно и фундаментально неадекватной" реакцией на аналогичные действия Киева.



"Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", – отписался пан Климкин в Twitter.

Кратко напомним первой части марлезонского балета.

В середине сентября появилось видео, на котором украинские граждане получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегово. В ходе церемонии венгерский дипломат советует не сообщать властям Незалежной о получении новых документов. Данный видеоряд вызвал истерику в Киеве.

То ли еще будет.

