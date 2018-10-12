Отношения Киева и Будапешта достигли дна

Верховная рада Украины сговорилась с экстремистами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его мнению, действия Киева в отношении этнических венгров, проживающих в Закарпатье, напоминают политику "самых мрачных диктатур". Украинские власти стремятся изменить национальный состав регионов, где исторически проживают венгры, принудительно расселяя там украинцев. Они даже не осудили поступивший в Раду законопроект, в котором говорится о депортации венгерского меньшинства, указывается в заявлении министра.

Более того, Сийярто сообщил, что уже обсудил ситуацию с представителем Госдепа США и заместителем генсекретаря НАТО, указав им на националистическую направленность политики Киева.

Ранее глава МИД Венгрии предупредил, что его страна будет блокировать вступление Украины в НАТО и ЕС, пока Киев будет ущемлять интересы украинских венгров.

В сентябре власти Незалежной выслали консула Венгрии в городе Берегово за то, что он способствовал выдаче венгерских паспортов гражданам Украины. В ответ Будапешт выслал украинского консула.