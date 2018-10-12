Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Венгрия пожаловалась НАТО на Украину

Фото: "Утро"
Отношения Киева и Будапешта достигли дна

Верховная рада Украины сговорилась с экстремистами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его мнению, действия Киева в отношении этнических венгров, проживающих в Закарпатье, напоминают политику "самых мрачных диктатур". Украинские власти стремятся изменить национальный состав регионов, где исторически проживают венгры, принудительно расселяя там украинцев. Они даже не осудили поступивший в Раду законопроект, в котором говорится о депортации венгерского меньшинства, указывается в заявлении министра.

По теме

Более того, Сийярто сообщил, что уже обсудил ситуацию с представителем Госдепа США и заместителем генсекретаря НАТО, указав им на националистическую направленность политики Киева.

Ранее глава МИД Венгрии предупредил, что его страна будет блокировать вступление Украины в НАТО и ЕС, пока Киев будет ущемлять интересы украинских венгров.

В сентябре власти Незалежной выслали консула Венгрии в городе Берегово за то, что он способствовал выдаче венгерских паспортов гражданам Украины. В ответ Будапешт выслал украинского консула. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Вашингтон шантажирует Киев антироссийскими санкциями

Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей