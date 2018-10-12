Раскольник Филарет благословил Порошенко

Лидер Незалежной празднует победу над демонами

Большие события грядут на Украине. Там приступают к созданию "единой украинской православной церкви". Об этом президенту Петру Порошенко уже заявил преданный анафеме предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Филарет был лишен всех степеней священства в 1992 году. Но 11 октября 2018 г. синод Константинопольского патриархата снял с раскольника анафему. Кроме того, там было объявлено, что Киевская митрополия переходит под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Событие это, которое глава Незалежной назвал "большой победой боголюбивого украинского народа над московскими демонами", Филарет и Порошенко праздновали вместе.

По словам Филарета, украинская церковь впервые за 1030 лет стала автокефальной. "Она имела широкие права от киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в российскую неволю и тоже была несвободной", – напомнил расстрига.



Впрочем, нынешние киевские власти готовы на все, лишь бы порвать все связи с Москвой. "Украинская независимость без наличия поместной автокефальной церкви, когда церковь будет пятой колонной соседнего государства, не может быть полной. Это остаток колониального статуса", – указал Порошенко. По его мнению, только с получением автокефалии завершилось формирование самого крупного европейского независимого государства – Украины.



Но у Филарета, вышедшего из тени, планы куда грандиознее: "Я думаю, что мы достигнем и большего – создадим единую Украинскую православную церковь", – заявил он, отметив, что дело это будет сугубо добровольным.

Ранее в Сети появился список православных храмов, которые власти Незалежной намерены отнять у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и передать раскольникам. В их числе – Киево-Печерская лавра, Феофановский скит в Киеве, Онуфриев монастырь, храм Успения Богородицы во Львове и еще два десятка объектов, в том числе находящиеся в Крыму.

Захват храмов поддержали украинские националисты. Приверженцы УПЦ МП намерены защищаться. Столкновения на религиозной почве грозят быть очень ожесточенными.