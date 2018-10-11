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РПЦ обвинили в аннексии Киевской митрополии

Фото: wikimedia.org/Pawel 'pbm' Szubert
продолжениеВенгры разоблачили "миротворцев" Киева
С раскольника Филарета снята анафема

Вселенский патриархат на сегодняшнем заседании признал незаконной "аннексию" Русской православной церковью Киевской митрополии в 1686 году.

Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на греческое издание orthodoxia.info. Данную информацию подтверждает пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

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"Ждем официальное объявление от Священного Синода", – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, Синод Вселенской Патриархии снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета и принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятеля УАПЦ Макария (Малетича).

Таким образом, Синод предоставил самопровозглашенным "Киевскому патриархату" и "Украинской автокефальной православной церкви" статусы каноничных церквей.

Напомним, после распада СССР и объявления независимости на Украине в 1991 г. Филарет (Денисенко) стал активным сторонником восстановления украинской церковной самостоятельности. В 1992-м он принял участие в восстановлении автокефалии – Украинской православной церкви Киевского патриархата. На Архиерейском Соборе Русской православной церкви 11-го июня 1992 г. РПЦ лишила Филарета всех степеней священства.

В 1997-м ему была объявлена анафема.

Макарий покинул Русскую православную церковь и перешел в УАПЦ в 1993 году.

В настоящий момент Украина в ожидании получения Томаса, который дает право создать Единую украинскую автокефальную поместную церковь. Ранее митрополит РПЦ Иларион заявил, что если Незалежная все-таки получит Томос, то Русская православная церковь может разорвать все отношения с Константинополем.

На днях стало известно, что Киевский патриархат после провозглашения автокефалии намерен присвоить себе 24 храма УПЦ (МП) 14 октября, когда православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, а украинские националисты – день создания УПА (запрещена в РФ).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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