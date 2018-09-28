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Взломали двери и разбили окна: на Украине националисты захватили православный храм

Фото: GLOBAL LOOK press/Ukraine nationalists
Есть пострадавшие

ЧП случилось на западе страны – в Иваново-Франковской области.

Около часу дня в поселке Богородчаны радикалы из "Правого сектора" (экстремистское объединение, запрещено в России) вломились в Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Бандиты выломали двери, расколотили окна и избили прихожан и настоятеля. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Пострадали три человека. У одного из верующих сотрясение мозга, у второго сломана рука. Травмы получил настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.

Судя по всему, это был рейдерский захват. Радикалы сменили замки.

Ранее об угрозах со стороны националистов заявлял наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, напоминает РИА Новости.

Виктория БАЛАЯН
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