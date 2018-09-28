Взломали двери и разбили окна: на Украине националисты захватили православный храм

Нибиру
- Конца света не будет: японцы спасли Землю от Нибиру
- Нибиру или "черная дыра": землянам угрожает новая опасность
- Нибиру над Байкалом: пришельцы уже в России
ЧП случилось на западе страны – в Иваново-Франковской области.
Около часу дня в поселке Богородчаны радикалы из "Правого сектора" (экстремистское объединение, запрещено в России) вломились в Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Бандиты выломали двери, расколотили окна и избили прихожан и настоятеля. Об этом сообщается на сайте УПЦ.
Пострадали три человека. У одного из верующих сотрясение мозга, у второго сломана рука. Травмы получил настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.
Судя по всему, это был рейдерский захват. Радикалы сменили замки.
Ранее об угрозах со стороны националистов заявлял наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, напоминает РИА Новости.
Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше
У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник