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Украина отстала от соседей на сто лет

Фото: GLOBAL LOOK press/Olena Khudiakova
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Положение становится только хуже

Экономика Незалежной находится в состоянии крайнего упадка. При нынешних темпах роста ВВП ей понадобится не менее века, чтобы догнать соседние европейские страны. Такую оценку достижениям президента страны Петра Порошенко и его команды дала региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Украина все еще пребывает в кризисном состоянии, она так и не преодолела последствий упадка 2014-2015 гг., сообщила представительница международной финансовой организации в интервью "Экономической правде".

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При этом шансы на то, что ситуация изменится в лучшую сторону, крайне малы. Дело в том, что на носу выборы и политики заняты сейчас только тем, как сохранить за собой свои места. Поэтому реформы могут вовсе остановиться или даже "развернуться в противоположную сторону".

В последнем рейтинге стран по индексу человеческого капитала, составленном Всемирным банком, Украина заняла 50-е место. По словам Кахконен, низкая позиция Незалежной объясняется тем, что в стране "показатели выживания детей после рождения и доступа к образованию довольно высоки, а вот позиция по качеству и продолжительности жизни взрослых не настолько хороша".

Сейчас средняя продолжительность жизни на Украине на 10 лет меньше, чем в других европейских странах. Чтобы изменить ситуацию, нужно повысить качество медицинской помощи – "улучшить первую линию здравоохранения и повысить эффективность медицинских услуг в больницах". Но это возможно лишь при грамотных реформах и разумном распределении и освоении средств.

После государственного переворота 2014 г. экономика Украины находится в упадке. Ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, но оплачивает их за счет кредитов, взятых у МВФ. Это негативно сказывается на благосостоянии граждан, поскольку сокращаются пенсии, растут тарифы. Ситуация также усугубляется разрывом экономических отношений с РФ и вооруженным конфликтом на востоке страны. Внешний долг страны стремительно растет. За пять лет отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8%.

В отношении нынешнего положения дел в украинской экономике даются различные прогнозы и оценки. Но все они сводятся к тому, что в ближайшие десятилетия ситуация кардинально не улучшится. Так, глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден ранее заявлял, что местной экономике потребуется целое поколение, чтобы догнать Европу. А экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили настаивает на том, что при благоприятных условиях Украина вновь достигнет уровня 2013 г. лишь спустя 20 лет, передает РИА "Новости".

Андрей ФИЛАТОВ
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