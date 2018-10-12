Порошенко приказал палить из всех орудий

ВСУ не сдает ни клочка земли

Украинский президент Петр Порошенко продолжает поднимать боевой дух сограждан, делая достаточно одиозные заявления. Во время рабочей поездки в Хмельницкую область политик приказал украинским военным в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие. Как известно, на линии разграничения действуют Минские договоренности, которые запрещают огонь из крупнокалиберных орудий, которые есть в достаточном количестве в ВСУ. Например, 152-мм "Гиацинты" или советское ракетное оружие, оставшееся на Украине со времен СССР.

Как напоминает RT, ранее беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал украинские ЗРК "Бук" в Донбассе.

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", – цитирует Порошенко "Укринформ".

По его словам, основная задача украинского военного руководства – не сдавать ни одного клочка земли и при этом сохранять каждого солдата. Пока этого не получается, так как в Донбассе регулярно гибнут военнослужащие ВСУ.