Украине потребовалось новое ядерное хранилище

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В Днепропетровской области Украины вводится в эксплуатацию хранилище компонентов ядерного топлива. Оно потребовалось госпредприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат (ГОК)" для слива серной кислоты.
"Это позволит увеличить объем хранения серной кислоты, а также время непрерывной работы сернокислотного установки СК-46", – говорится на сайте украинского концерна "Ядерное топливо", куда входит ГП "Восточный ГОК".
В целом хранилище рассчитано на содержание 5 тыс. т кислоты. Первые объемы опаснейшего химиката поступят в Желтые воды уже в октябре. При этом власти проигнорировали мнение жителей города, которые указывали на негативное влияние химического производства на окружающую среду и здоровье местного населения.
"Хранилище серной кислоты однозначно является объектом, представляющим потенциальную опасность. Потому его строительство должно проводиться после проведения общественных слушаний по этому поводу", – приводит слова эколога Татьяны Лампики издание "Днепр вечерний".
Общественники Незалежной настаивают, что опасное производство и хранилище вредных веществ не должно размещаться вблизи населенных пунктов. В 2015 г. жители Желтых вод и окрестных городов уже пережили взрыв на заводе урановых руд, последствия которого ощущают до сих пор.
ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" является единственным предприятием Украины по добыче и переработке урановой руды, а также крупнейшим в стране производителем серной кислоты.
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