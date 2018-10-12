Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украине потребовалось новое ядерное хранилище

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
продолжениеИнтернет им в помощь: Украинцы построят российский мост через Дунай
Мнение своих граждан о соседстве с опасным объектом Киев проигнорировал

В Днепропетровской области Украины вводится в эксплуатацию хранилище компонентов ядерного топлива. Оно потребовалось госпредприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат (ГОК)" для слива серной кислоты.

"Это позволит увеличить объем хранения серной кислоты, а также время непрерывной работы сернокислотного установки СК-46", – говорится на сайте украинского концерна "Ядерное топливо", куда входит ГП "Восточный ГОК".

По теме

В целом хранилище рассчитано на содержание 5 тыс. т кислоты. Первые объемы опаснейшего химиката поступят в Желтые воды уже в октябре. При этом власти проигнорировали мнение жителей города, которые указывали на негативное влияние химического производства на окружающую среду и здоровье местного населения.

"Хранилище серной кислоты однозначно является объектом, представляющим потенциальную опасность. Потому его строительство должно проводиться после проведения общественных слушаний по этому поводу", – приводит слова эколога Татьяны Лампики издание "Днепр вечерний".

Общественники Незалежной настаивают, что опасное производство и хранилище вредных веществ не должно размещаться вблизи населенных пунктов. В 2015 г. жители Желтых вод и окрестных городов уже пережили взрыв на заводе урановых руд, последствия которого ощущают до сих пор.

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" является единственным предприятием Украины по добыче и переработке урановой руды, а также крупнейшим в стране производителем серной кислоты.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей