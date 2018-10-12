Интернет в помощь: украинцы построят "российский" мост через Дунай

Разработчики транспортного перехода из Незалежной не стали утруждать себя идеями

Изображение Хабаровского моста с купюры номиналом в 5 тыс. руб. украинские власти выдали своим болгарским гостям как "перспективный проект" дорожного объекта через Дунай. Об этом рассказал блогер из Севастополя Борис Рожин.

Данный конфуз приключился еще на прошлой неделе, когда во время рабочего визита в Незалежную премьер-министра Болгарии Бойко Борисова привезли в Одесскую область. Вот тут президент Украины Петр Порошенко и продемонстрировал болгарину несколько вариантов предварительного проекта моста через Дунай для европейского маршрута Е87. Однако украинский прокол с плагиатом вылез наружу только сейчас. Может, в Одессе никто не сдает в обменник российские пятитысячники...



Как пишет севастополец в ЖЖ, на информационном стенде разместили фотографию транспортного перехода через Амур, скопированное точно с такого же ракурса, что и на нашей купюре.

"Девочки-дизайнеры" на Украине. Кому-то даже лень было рисовать "ориентировочный вид" и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом "перспективного украинского моста", – отметил Рожин.

"Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)", – говорится в подписи к снимку на стенде.

По данным портала "Новости Одессы", пан Порошенко в ходе презентации заявил Бойко: "Сначала заканчиваем строительство переправы, а потом хотим построить мост".

Издание удивляет тот факт, что служба автодорог Одесской области, готовившая всю документацию, почему-то не нашла для столь высокого мероприятия более подходящей картинки, чем фотографию моста через Амур в Хабаровске.

Также сообщается, что проект автомобильного перехода на Дунае между Орловкой и Исакчей, по очень оптимистичным оценкам, обойдется в €243 миллиона.

Ну, сэкономили на презентации, чего уж тут.

Ранее СМИ обратили внимание на другой прокол в ходе визита болгарина, только уже самого Петра Алексеевича, когда он лично катал гостя на автомобиле. Журналисты указали, что глава украинского государства трижды нарушил правила дорожного движения: он не пристегнулся и не включил сигнал поворота, когда начал движение; а выехав за черту города (напомним, дело происходило в Одессе), президент нарушил законодательство, не включив ближний свет фар.

