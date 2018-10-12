Есть две версии таинственного пропажи ценных вещей

Подарки, которые президент Украины Петр Порошенко получил от властей США, бесследно исчезли. По крайней мере, про их судьбу не знают ни в администрации главы государства, ни в Фонде президентов Незалежной.

Известно, что Порошенко получил в честь своей инаугурации в июне 2014 г. из рук вице-президента США Джо Байдена скульптуру орла из нержавеющей стали. А в сентябре того же года Барак Обама подарил прилетевшему в Вашингтон украинскому коллеге именное блюдо. Презенты, в общем-то, не особо ценные – орел обошелся американским налогоплательщикам в $600, а тарелка в $700, – но дорога память. Так, видимо, решили журналисты "Радио Свобода".

Просто так ли репортеры заинтересовались судьбой подарков или им кто-то намекнул, что предметам искусства в Киеве "приделали ноги", но украинская служба американской радиостанции направила запросы в соответствующие инстанции. И оказалось, что администрация президента Порошенко даже не внесла орла и тарелку в список подарков, полученных главой государства. В Фонде президентов Украины, куда по закону должны направляться все презенты, полученные лидерами, сообщили, что таких предметов у них никогда не было.

Направили журналисты и запрос лично Порошенко, но ответа не получили. Получается, или лидер Незалежной "забыл" сдать подарочки, или их украл кто-то из членов его команды.

Между тем, напоминает "Радио Свобода", если официальным лицам так уж хочется оставить себе какую-то вещь, которую они получили, занимая высокое служебное положение, они могут выкупить ее. Так поступила, к примеру, британский премьер Тереза Мэй: в 2017 г. Порошенко подарил ей ожерелье, за которое леди затем выложила из собственного кармана 160 фунтов стерлингов – деньги ушли в казну Королевства.

Ранее СМИ сообщали, что Порошенко намерен побороться за второй срок на посту президента Украины, но в случае проигрыша готов быстро уехать из страны – все ценные вещи он уже вывез за границу.