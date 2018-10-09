Порошенко готовит побег

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Президент Украины Петр Порошенко ведет активную предвыборную кампанию. Официально он еще не объявил народу о своих притязаниях на еще один срок в качестве лидера нации, но сомнений в том, что это скоро случится, ни у кого нет. Все опросы общественного мнения непременно включают пункт о Порошенко. Вот только рейтинг у действующего президента слабоват. Шансов обогнать ближайших соперников, не говоря уж о Юлии Тимошенко, мало. А в случае проигрыша понятно, с кого спросит новая власть за нынешнее бедственное положение Украины.
Поэтому Порошенко готов к побегу. По данным "Версии", все ценности Порошенко уже давно вывезены за рубеж: и картины, и коллекционный фарфор, и антикварная мебель. Детей он тоже держит подальше от родины.
Ожидалось, что двойняшки Женя и Саша вернутся на Украину этим летом. Они закончили обучение в престижном британском "Конкорд-колледже", а высшее образование якобы намеревались получать дома. Однако планы 18-летних наследниц вдруг поменялись. Они остались в Великобритании. Евгения поступила на факультет анимации в University of Arts in London, Александра решила изучать экономику в University College London.
Пока девушки обитают в кампусах, но подыскивают себе дом в Лондоне, где могли бы жить всей семьей. Надо сказать, что третий ребенок Порошенко Михаил также находится в Великобритании – учится в том же "Конкорде", который окончили его сестры.
Обучение детей за границей чете Порошенко обходится недешево. Известно, что только за годичный курс Александры надо было выложить $23 975 (более 670 тыс. гривен). Плюс проживание в кампусе стоит от $1,077 тыс. до $2,16 тыс. в месяц. Плюс еда, одежда, развлечения. А в последнем, судя по соцсетям, девушка себе не отказывает – любит посидеть в ресторанах.
Но Порошенко на детских радостях не экономит, поддерживает хорошие отношения с отпрысками. Ведь, возможно, ему с ними скоро жить: пусть в Испании есть вилла, но Лондон надежнее Мадрида в плане приюта политических беженцев.
Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.
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