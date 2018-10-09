Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко готовит побег

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Все самое ценное украинский лидер уже отправил за границу

Президент Украины Петр Порошенко ведет активную предвыборную кампанию. Официально он еще не объявил народу о своих притязаниях на еще один срок в качестве лидера нации, но сомнений в том, что это скоро случится, ни у кого нет. Все опросы общественного мнения непременно включают пункт о Порошенко. Вот только рейтинг у действующего президента слабоват. Шансов обогнать ближайших соперников, не говоря уж о Юлии Тимошенко, мало. А в случае проигрыша понятно, с кого спросит новая власть за нынешнее бедственное положение Украины.

Поэтому Порошенко готов к побегу. По данным "Версии", все ценности Порошенко уже давно вывезены за рубеж: и картины, и коллекционный фарфор, и антикварная мебель. Детей он тоже держит подальше от родины.

По теме

Ожидалось, что двойняшки Женя и Саша вернутся на Украину этим летом. Они закончили обучение в престижном британском "Конкорд-колледже", а высшее образование якобы намеревались получать дома. Однако планы 18-летних наследниц вдруг поменялись. Они остались в Великобритании. Евгения поступила на факультет анимации в University of Arts in London, Александра решила изучать экономику в University College London.

Пока девушки обитают в кампусах, но подыскивают себе дом в Лондоне, где могли бы жить всей семьей. Надо сказать, что третий ребенок Порошенко Михаил также находится в Великобритании – учится в том же "Конкорде", который окончили его сестры.

Обучение детей за границей чете Порошенко обходится недешево. Известно, что только за годичный курс Александры надо было выложить $23 975 (более 670 тыс. гривен). Плюс проживание в кампусе стоит от $1,077 тыс. до $2,16 тыс. в месяц. Плюс еда, одежда, развлечения. А в последнем, судя по соцсетям, девушка себе не отказывает – любит посидеть в ресторанах.

Но Порошенко на детских радостях не экономит, поддерживает хорошие отношения с отпрысками. Ведь, возможно, ему с ними скоро жить: пусть в Испании есть вилла, но Лондон надежнее Мадрида в плане приюта политических беженцев.

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Жириновский оправдался за позорное падение

Политик пришел в ярость из-за попавшего на видео конфуза

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей