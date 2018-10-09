Порошенко расчистит путь в президенты руками Скрипаля

Киев неспроста стал уделять повышенное внимание истории с отравлением российского шпиона

СМИ Украины обнаружили связь бывшего министра обороны страны Анатолия Гриценко с полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Российский агент, по их информации, не только провел операцию по отравлению Сергея Скрипаля в британском Солсбери, но и участвовал в Майдане зимой 2014 года. И именно Гриценко помог российскому спецназовцу вместе с другими военными сбежать из Киева в Крым.

Эту историю со знанием дела рассказал украинский военный эксперт Юрий Колесников. В своем Twitter он сообщил, что среди "россиян, стрелявших по Майдану", был Анатолий Чепига – он же Боширов. Вывозил их с Украины Гриценко. Следовательно, сейчас Гриценко надо допрашивать по делу отравления Скрипаля.

О том, что экс-глава оборонного ведомства лично организовывал эвакуацию крымского подразделения "Беркут", Гриценко рассказывал сам. А вот то, что там под видом украинских правоохранителей был российский спецназ, допустили уже в Погранслужбе Незалежной.

"Подразделения российского спецназа с января по февраль (2014 г.) находились в Киеве и проживали в отдельном здании на базе "Альфы". Полковник Анатолий Чепига, вероятно, был в их числе, но точно установить мы этого не можем…Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников революции, после чего под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма", – пишут "Подробности" со ссылкой на источник в Госпогранслужбе Незалежной.

Жалобы на вмешательство РФ в дела Украины для Киева обычное дело. Но зачем вплетать в те события мифического полковника ГРУ, да еще тесно связывать его судьбу с бывшим министром обороны Украины? Ответ становится очевидным, если вспомнить одну деталь: экс-министр решил побороться за пост президента.

Лидирует в рейтинге кандидатов, конечно, Юлия Тимошенко. Но вот Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко "ноздря в ноздрю" идут на втором месте с 10-11 процентами, приводит данные "Интерфакс". Действующему президенту нужно срочно избавляться от соперников. Антироссийская истерия вокруг Скрипаля дает ему удобный шанс скинуть с дорожки хотя бы Гриценко. Так при помощи СМИ электорату напоминают о связи экс-министра с "соседом-агрессором", а Западу намекают, что этот кандидат склонен сотрудничать с Москвой.

Официально о своих президентских амбициях на данный момент заявили Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Анатолий Гриценко, Геннадий Балашов, Мишель Терещенко и Андрей Садовый, напоминает телеканал "360".

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

Россиянину Руслану Боширову прокуратура Британии предъявила обвинения в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Позже английский проект Bellingcat заявил, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига и он является агентом ГРУ. Затем последовало "разоблачение" второго подозреваемого Александра Петрова, рассказывает РИА ФАН.

