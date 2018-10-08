Им оказался профессиональный медик

Александр Петров как и Руслан Боширов имеет непосредственное отношение к российской разведке и участвовал в покушении на Сергея Скрипаля в Солсбери, утверждают журналисты.

Издание Bellingcat назвало настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. По их данным, Мишкин является по специальности военным врачом.Он якобы принимал участие в специальных операциях России на территории Украины, Приднестровья и Западной Европы.

В материале приводится скан паспорта Мишкина. На фото изображен человек, действительно похожий на Александра Петрова, однако с уверенностью говорить о полном сходстве нельзя. Согласно указанным данным, Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга в Архангельской области.

Отмечается, то Мишкин окончил одну из российских элитных медицинских академий и во время учебы был завербован ГРУ, а к 2010 а также второй российский и заграничный паспорт.

В отличие от Анатолия Чепиги биография Александра Петрова и Мишкина имеет немало сходств. Например, совпадают даты рождения, имя и отчество, а также имена его родителей.



До начала сентября 2014 года Мишкин был прописан по адресу Хорошевское шоссе, 76Б. По этому адресу находится штаб-квартира ГРУ.