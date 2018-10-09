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Британская полиция отказалась комментировать "разоблачение" Петрова

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE/ZUMAPRESS.com
В Соединенном Королевстве запутались в именах "отравителей"

Накануне отважные журналисты взорвали очередную информационную бомбу и раскрыли якобы настоящее имя одного из подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля. В Скотленд-Ярде пока не знают, что делать с результатами расследования.

Британская полиция лишь разводит руками и отказывается обсуждать новости об "истинной" личности Александра Петрова. Напомним, ранее издание The Daily Telegraph опубликовало материал по итогам совместного с Bellingcat расследования. Доморощенные детективы сообщили, что Петров – это на самом деле военный врач, которого завербовало ГРУ. А зовут его Александр Мишкин.

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Представитель Скотленд-Ярда в разговоре с ТАСС отказался комментировать публикацию, назвав расследование "предположениями".

"Мы не будем комментировать предположения СМИ относительно их [подозреваемых] личности", – цитирует его агентство.

До этого такое же сенсационное открытие сделали и в отношении Руслана Боширова. Он "оказался" полковником Анатолием Чепигой. По крайней мере, в этом публику заверяют британские СМИ.

О двух подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 5 сентября объявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Петрова и Боширова назвали "агентами ГРУ". Сами они эти обвинения отвергают. В Солсбери россияне ездили как туристы.

Скрипалей без сознания обнаружили в центре города 4 марта, напоминает URA.RU. Лондон бездоказательно обвинил Москву,поскольку ядовитым веществом якобы оказался "Новичок", в свое время производимый в СССР. Российская сторона обвинения отвергла. Отравление в Солсбери вылилось в дипломатический скандал.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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