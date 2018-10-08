Россию предали ради рейтингов Порошенко

Названа настоящая причина разрыва договора о дружбе между Киевом и Москвой

Президент Украины Петр Порошенко прекратил действие Договора о дружбе, сотрудничества и партнерстве с РФ для того, чтобы поднять свой микроскопический рейтинг в преддверии выборов главы государства. Заигрывания с ультрарадикалами и русофобами – единственная надежда украинского лидера остаться на второй срок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



По словам дипломата, Киев официально уведомил Москву о желании прекратить действие двустороннего договора. Это плохая новость для обеих стран, поскольку "документ служил надежным фундаментом для выстраивания многопланового сотрудничества".

"После государственного переворота в феврале 2014 г. Киев, несмотря на очевидный ущерб собственным национальным интересам, взял курс на сознательное разрушение того, что создавалось народами России и Украины на протяжении многих десятилетий", – посетовал замминистра в интервью "Известиям".

Порошенко именно сейчас пошел на такой отчаянный шаг потому, что на носу президентские выборы, а его шансы удержаться на своем посту с каждым днем тают на глазах. "Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 г. очередных президентских выборов", – указал Карасин.

Но подобное вероломство ни к чему не приведет. За полный разрыв отношений с Россией, по мнению замминистра, выступает не так много украинцев. "Подобный шаг даже сложно назвать популистским, поскольку, по данным соцопросов, он не имеет ничего общего с мнением большинства жителей Украины. Впрочем, после госпереворота 2014 г. мнение самих украинцев по основополагающим вопросам развития государства, как водится, давно уже никто и не спрашивает. Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже, сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте", – заявил высокопоставленный дипломат.

Выпады в отношении РФ совершаются в угоду националистически настроенной публике и западным покровителям. "Неудивительно, что нынешние киевские правители поспешили тотчас же отчитаться перед своими западными кураторами о направлении соответствующей ноты в наш адрес. Такая деструктивная линия вызывает у нас только сожаление", – подчеркнул Карасин.

Семнадцатого сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, прекращающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Соответствующее решение ранее было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ был подписан 31 мая 1997 г. сроком на десять лет с автоматической пролонгацией. Он регулировал отношения между государствами по многим областям взаимодействия, в том числе по вопросам таможни, культуры, спорта, образования. Признавал нерушимыми границы, закреплял взаимные обязательства не действовать в ущерб друг другу и касался взаимной ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.